Лавров рассказал о попытках США и НАТО скрыть присутствие ИГ в Афганистане

Военные США и НАТО замалчивают и пытаются отрицать присутствие террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нас тревожит то, что, к сожалению, военные США и НАТО, которые присутствуют в Афганистане, пытаются всячески замалчивать и отрицать (факты присутствия ИГ)», –– сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом.

При этом российский министр подчеркнул, что в некоторых районах Афганистана численность боевиков достигает нескольких тысяч человек.

«По нашим данным, это присутствие ИГ на севере и востоке Афганистана достаточно серьезное, уже тысячи бандитов. Это повышает риски проникновения террористов и в Центральную Азию, и оттуда не так сложно пробраться и в РФ», –– отметил Лавров.

19 февраля глава МИДа РФ выразил сомнения в том, что США намерены бороться с террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии и призвали Вашингтон, имеющий влияние на этих террористов их усмирить и дисциплинировать.