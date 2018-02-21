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Украина констатирует стремительную убыль населения

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Численность населения Украины сократилась на 198,1 тыс. человек за 2017 год. Об этом сообщает телеканал NewsOne, ссылаясь на Государственную службу статистики страны.

В итоге на 1 января 2018 года число жителей составило 42 млн 386,4 тыс. человек.

По подсчетам службы, число умерших существенно превышает число новорожденных — 100 к 63.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию. Так, с 2014 по 2017 год в нашу страну переехало более 600 тыс. украинцев.

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