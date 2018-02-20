Главными дилерами синтетических наркотиков в России стали украинцы

Граждане Украины стали главными распространителями синтетических наркотиков в России. Об этом сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

Он отметил, что в последние годы Украина производит всё больше наркотиков.

«У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик, — это Украина, к сожалению. Наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству — Украина — становится страной, которая производит <…> синтетические наркотики. И применительно к РФ граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков», –– цитирует «РИА Новости» Зубова.

Замминистра также отметил, что не меньший поток синтетических наркотиков идет из Украины и в Евросоюз.

«На Украине системно производятся синтетические наркотики. Соответственно, такой же поток следует и в Европу», –– добавил Зубов.

4 февраля портал iz.ru сообщил, что украинский военнослужащий после приема наркотиков расстрелял из автомата одного из своих сослуживцев.