Партия наркотиков стоимостью $20 млн изъята в Аргентине

Аргентинские полицейские изъяли крупную партию марихуаны. Ее вес составлял около 10 т, а стоимость превышает $20 млнг.

Спецоперация проходила в провинции Мисьонес на северо-востоке Аргентины. Полицейские знали, что наркоторговцы собираются пополнить свои запасы, поскольку недавно приобрели грузовик в Сан-Луисе, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По предварительным данным, наркоторговцы планировали доставить партию наркотиков в уругвайскую столицу Монтевидео. В ходе спецоперации были задержаны три человека.

Как писал портал iz.ru, в июле 2017 года аргентинские полицейские конфисковали 1839 кг кокаина в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Ее стоимость на черном рынке оценивалась в $45 млн.