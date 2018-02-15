В МВД назвали самую востребованную соцсеть для пропаганды наркотиков

«ВКонтакте» является самой востребованной социальной сетью для пропаганды и распространения наркотиков, заявил руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов в ходе заседания в Госдуме.

«В целях пропаганды употребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети. Наиболее востребованной в этом отношении стала социальная сеть «ВКонтакте», на ее долю приходятся 89% запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора. На втором месте идут «Одноклассники», меньше востребованы «ЖЖ» и Facebook», — приводит его слова ТАСС.

Храпов отметил, что чаще всего именно через «ВКонтакте» наркоторговцы вербуют несовершеннолетних в ряды наркокурьеров, обещая им высокие заработки. В целом, по его словам, группы и сообщества в этой соцсети напоминают наркопритоны в электронном виде.

Андрей Храпов также заявил, что пропаганда наркотиков ведется и на других популярных площадках в интернете. В частности, по его словам, администрация видеосервиса YouTube не противодействует размещению на сайте рекламы наркотических веществ.