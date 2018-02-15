МВД обвинило администрацию YouTube в допущении рекламы наркотиков

Администрация видеосервиса YouTube не противодействует размещению на сайте рекламы наркотических веществ. Об этом заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

«К сожалению, администрация данного ресурса не уделяет должного внимания модерированию своего сайта и удалению подобного контента, публикация которого противоречит политике самого же видеохостинга», — приводит его слова «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, в декабре 2017 года Роскомнадзор пригрозил ограничить работу YouTube, если видеохостинг не заблокирует аккаунты организаций, признанных в РФ нежелательными, в том числе аккаунт «Открытой России».