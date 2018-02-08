МВД проверит слова основателя «Додо-пиццы» о неэтичном поведении полицейских

Столичное управление МВД проверяет сообщение основателя сети пиццерий «Додo-пицца» Федора Овчинникова о неэтичном поведении правоохранителей во время его допроса в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в рамках производства по уголовным делам на допрос был вызван владелец сети пиццерий. Он прибыл в cледственное подразделение отдела МВД по району Южное Медведково 7 февраля и был допрошен в качестве свидетеля, передает ТАСС.

«По факту сообщения гражданина о якобы неэтичном общении с ним со стороны сотрудников полиции проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

В столичном главке МВД подтвердили возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков.

В ноябре 2017 года в помещении одной из пиццерий, расположенной в проезде Дежнева был обнаружен полукилограммовый пакет с веществом, которое оказалось синтетическим наркотиком — производной Н-метилэфедрона. Еще один сверток с 0,2 кг синтетических наркотиков был найден в этой же пиццерии в январе.

Ранее основатель «Додо-пицца» Овчинников сообщил на своей странице в Facebook о том, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков в ресторанах сети.

В январе сообщалось, что столичное управление МВД проверяет информацию СМИ о якобы вымогательстве полицейскими скидочных карт у администрации одного из московских ресторанов.