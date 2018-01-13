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МВД проверит сообщения о вымогательстве полицейскими скидки в московском кафе

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Столичное управление МВД проверяет информацию СМИ о якобы вымогательстве полицейскими скидочных карт у администрации ресторана «Мясо&Рыба» в московском ТЦ «Кунцево Плаза». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники полиции провели проверку в кафе после сообщений о том, что в заведении работают нелегальные мигранты. После этого в отделение были доставлены 19 иностранцев, подозреваемых в совершении административного правонарушения.

Позже СМИ сообщили, что правоохранители якобы предложили руководителю отдела кадров ресторана отпустить подозреваемых без проверок, если руководство предоставит им взамен три 50-процентные скидочные карты.

«По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка», — пояснила пресс-служба МВД.

Полицейские выяснили, что семь человек из подозреваемых не были поставлены на миграционный учет. В отношении них были возбуждены дела по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

26 декабря суд назначил тюремный срок от двух до четырех лет трем бывшим полицейским, которые не смогли предотвратить стрельбу у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

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