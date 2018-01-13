Американца обвиняют в даче взятки сотруднику структуры «Росатома»

Экс-глава транспортной компании, американец Марк Ламберт обвиняется в даче взятки сотруднику структуры «Росатома» для получения контракта на транспортировку ядерных материалов. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-релиз минюста США.

По данным ведомства, Ламберт якобы дал взятку «российскому представителю компании TENEX Вадиму Микерину».

Также американцу предъявлены обвинения по 11 пунктам, в числе которых отмывание денег и электронное мошенничество.

Сам Микерин был осужден в США еще в декабре 2015 года. Его приговорили к четырем годам тюрьмы за взятки при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США для использования в качестве сырья для американских АЭС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России создают черный список госслужащих-взяточников. Такое наказание коснется тех, кого уволили без возбуждения дела. Фамилия бывшего «мздоимца» будет опубликована в перечне 5 лет.