Суд вынес приговор полицейским по делу о стрельбе на Рочдельской улице

Пресненский суд Москвы приговорил к тюремному заключению трех бывших полицейских, которые не смогли предотвратить стрельбу у ресторана Elements на Рочдельской улице, после которой был задержан криминальный авторитет Шакро Молодой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Виновным в превышении должностных полномочий был назначен срок от двух до четырех лет лишения свободы. Бывший оперуполномоченный Ильдар Шакиров, бывший участковый Ринат Зинатуллин и сослуживец Шакирова Денис Ромашкин будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил им несколько лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

Как сообщал портал iz.ru, конфликт, связанный с вымогательством у владельцев ресторана Elements на Рочдельской улице 8 млн рублей в декабре 2015 года, привел к перестрелке. В результате погибли два человека.

Следствие установило, что фигуранты дела приехали в ресторан после звонка полиции, но не приняли никаких действий, чтобы предотвратить перестрелку.