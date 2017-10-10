Гособвинение: Шакро Молодой — лидер криминального мира России

Гособвинение по делу Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, обвиняемого в вымогательстве, официально назвало его лидером российского криминального мира. Из оглашённого во вторник в Никулинском суде обвинительного заключения по делу в отношении Калашова и его 13 подельников следует, что «подсудимый занял лидирующее положение в криминальном мире России» после смерти Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

В обвинительном заключении прокурора говорится, что под своим покровительством Калашов консолидировал профессионально занимающихся преступной деятельностью лиц, «которые во исполнение его поручений выполняли комплекс вопросов по разделению сфер влияния в криминальном мире, вовлечению новых лиц в преступные группы, формированию так называемого общака», — цитирует «Интерфакс» текст заключения.

Гособвинение утверждает, что руководители групп, подчиненных Калашову, отчисляли часть своих преступных личных доходов в «общак». Этими средствами и распоряжался по своему усмотрению криминальный авторитет, передает BFM.RU.

Напомним, Захария Калашова и его подельников обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана в центре Москвы. По версии следствия, сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года, и начали вымогать у его владелицы денежные средства под угрозой повреждения имущества и применения насилия.

Кроме того, участники группировки обвиняются в вымогательстве 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества с июня 2015 года по август 2016 года.

Обвиняемые были задержаны 24 августа прошлого года и заключены под стражу.

Калашов не признал свою вину. «Обвинение понятно, вину не признаю», — заявил он. Другие фигуранты дела также отвергли обвинения в суде.

В связи с неявкой свидетелей Никулинский суд продолжит рассмотрение дела Шакро Молодого и его подельников 17 октября.