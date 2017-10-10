Прямой эфир
Мир
Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC
Экономика
Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»
Мир
Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности
Мир
Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

Гособвинение: Шакро Молодой — лидер криминального мира России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гособвинение по делу Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, обвиняемого в вымогательстве, официально назвало его лидером российского криминального мира. Из оглашённого во вторник в Никулинском суде обвинительного заключения по делу в отношении Калашова и его 13 подельников следует, что «подсудимый занял лидирующее положение в криминальном мире России» после смерти Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

В обвинительном заключении прокурора говорится, что под своим покровительством Калашов консолидировал профессионально занимающихся преступной деятельностью лиц, «которые во исполнение его поручений выполняли комплекс вопросов по разделению сфер влияния в криминальном мире, вовлечению новых лиц в преступные группы, формированию так называемого общака», — цитирует «Интерфакс» текст заключения.

Гособвинение утверждает, что руководители групп, подчиненных Калашову, отчисляли часть своих преступных личных доходов в «общак». Этими средствами и распоряжался по своему усмотрению криминальный авторитет, передает BFM.RU.

Напомним, Захария Калашова и его подельников обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана в центре Москвы. По версии следствия, сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года, и начали вымогать у его владелицы денежные средства под угрозой повреждения имущества и применения насилия.

Кроме того, участники группировки обвиняются в вымогательстве 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества с июня 2015 года по август 2016 года.

Обвиняемые были задержаны 24 августа прошлого года и заключены под стражу.

Калашов не признал свою вину. «Обвинение понятно, вину не признаю», — заявил он. Другие фигуранты дела также отвергли обвинения в суде.

В связи с неявкой свидетелей Никулинский суд продолжит рассмотрение дела Шакро Молодого и его подельников 17 октября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017