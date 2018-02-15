Уроженец Коми пытался сбыть на Урале 17 кг наркотиков

Уроженец Республики Коми предстанет перед судом в Екатеринбурге за попытку сбыть 17 км синтетических наркотиков.

Как сообщил iz.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 27-летний уроженец города Ухта был задержан в июне 2017 года.

В машине нашли несколько свертков с наркотиками. Еще 20 закладок, сделанных данным гражданином, обнаружили в Челябинской области.

«За инкриминируемое фигуранту деяние предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — уточнил Горелых.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд рассмотрел дело по статье «Вандализм» и вынес решение по делу 20-летнего мужчины, который обвинялся в серии поджогов веранд на территории детских садов.