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Уроженец Коми пытался сбыть на Урале 17 кг наркотиков

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Фото: Валерий Горелых
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Уроженец Республики Коми предстанет перед судом в Екатеринбурге за попытку сбыть 17 км синтетических наркотиков.

Как сообщил iz.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 27-летний уроженец города Ухта был задержан в июне 2017 года. 

В машине нашли несколько свертков с наркотиками. Еще 20 закладок, сделанных данным гражданином, обнаружили в Челябинской области. 

«За инкриминируемое фигуранту деяние предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — уточнил Горелых.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд рассмотрел дело по статье «Вандализм» и вынес решение по делу 20-летнего мужчины, который обвинялся в серии поджогов веранд на территории детских садов. 

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