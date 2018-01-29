Вынесен приговор поджигателю веранд детских садов на Урале

Вынесен приговор поджигателю веранд на территории детских садов в Екатеринбурге, сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Кировский районный суд рассмотрел дело по статье «Вандализм» и вынес решение по делу 20-летнего мужчины, который обвинялся в серии поджогов веранд на территории детских садов. Обвиняемому назначено прохождение принудительного лечения в психиатрической клинике, сообщает «Ура.ру».

В совершении серии поджогов обвиняемый сознался. Рассказать следствию о причине своих действий задержанный не смог. В ходе работы над делом ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой специалисты установили, что у подозреваемого психическое расстройство и принудительное лечение ему необходимо.

Подозреваемый был пойман в декабре 2016 года с поличным, когда он пытался совершить поджог очередной веранды в детском саду. При нем были обнаружены зажигалка и легковоспламеняющаяся жидкость. Помогло обнаружить злоумышленника и то, что он был одет в красную куртку, которая отражена на видеозаписи с фактом предыдущего поджога.