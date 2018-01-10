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Суд арестовал подозреваемого в поджоге многоэтажки в Тюмени

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Фото: ТАСС/Ильиных Юлия
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Мужчина, подозреваемый в поджоге квартиры в девятиэтажке в Тюмени, взят под стражу. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения о заключении под стражу на два месяца подозреваемого в поджоге мужчину 1981 года рождения.

Пожар произошел 8 января. Загорелась одна из квартир, после чего огонь распространился по фасаду здания, погиб один человек и один пострадал.

Спасатели эвакуировали более 180 человек. По предварительным подсчетам от огня пострадали 43 квартиры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение пожарно-технической, судебно-медицинских экспертиз, проводятся допросы пострадавших и очевидцев происшествия», –– рассказали в СК.

 

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