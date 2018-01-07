Задержанный устроил пожар в отделе полиции Красноярска

Задержанный в состоянии алкогольного опьянения устроил пожар в коридоре отдела полиции в Красноярске.

Как сообщает RT, возгорание вызвало сильное задымление.

«Все удалось максимально оперативно потушить. Документация и люди не пострадали», — заявил начальник пресс-службы МВД по региону Владимир Юрченко.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».

Ранее сообщалось, что пожар произошел в исправительной колонии под Якутском.