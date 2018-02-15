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Партия марихуаны на $5,7 млн изъята в Японии

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Фото: TASS/Hendrik Schmidt
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Полиция Японии выследила преступную группировку из четверых якудза и их пособников, которые занимались контрабандой марихуаны. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 100 кг наркотического вещества на сумму почти в $5,7 млн.

Как сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на следственные органы, марихуана была закуплена в Южной Африке. Наркотик был спрятан в тайниках в дверях из ценных пород дерева. Партию дверей с марихуаной отправили морем в порт Токио.

Ранее портал iz.ru писал, что за легализацию марихуаны в США высказались 59% американцев, что стало рекордным показателем за всё время с 2013 года. 

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