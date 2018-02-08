Рекордное число американцев поддержало легализацию марихуаны в США

За легализацию марихуаны в США высказались 59% избирателей, что стало рекордным показателем за всё время с 2013 года. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала Fox News.

Против выступили 32% жителей США.

Аналогичный опрос проводился почти пять лет назад. Тогда идею легализации марихуаны поддержали 46%.

Через два года число увеличилось до 51%. Против данной идеи высказались 44% опрошенных.

При этом телеканал отметил, что в 2001 году за легализацию курения марихуаны выступали только 26% опрошенных американцев.

«Это огромный сдвиг в общественном мнении за очень короткий период. Так как всё больше штатов легализуют марихуану без негативных последствий, о которых предупреждали оппоненты, поддержка инициативы, скорее всего, продолжит расти», — приводит Fox News слова эксперта Крис Андерсон.

7 февраля портал iz.ru сообщал, что в Канаде, планировавшей легализовать марихуану с 1 июля 2018 года, возникли сложности с вступлением соответствующего закона в силу.