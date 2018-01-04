Австралийские власти легализовали экспорт медицинской марихуаны

Правительство Австралии приняло решении о легализации экспорта медицинской продукции из марихуаны. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения страны Грег Хант.

По словам министра, решение продиктовано желанием содействовать «развитию внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты».

Хант подчеркнул, что правительство решительно намерено под надежным контролем «осуществлять поставки качественного медицинского каннабиса австралийским пациентам».

Как ранее писал портал iz.ru, продажа марихуаны в рекреационных целях официально стартовала с 1 января в американском штате Калифорния.