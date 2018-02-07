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В Канаде возникли сложности с легализацией марихуаны

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Johnny De Franco
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Вступление в силу закона о легализации марихуаны в Канаде может быть отложено с 1 июля 2018 года на более позднее время. Об этом сообщила канадский министр здравоохранения Жинетт Петипа-Тэйлор в эфире CBC.

Она отметила, что причиной задержки может стать неготовность регионов страны к исполнению нового закона.

«Они (представители регионов. — Ред.) сказали нам, что после вступления в силу закона им нужно будет от 8 до 12 недель на проведение подготовительных мероприятий для его исполнения, таких, например, как законное перемещение продукта (каннабиса. — Ред.) от лицензированных производителей до дистрибьюторов и точек его реализации», –– рассказала Петипа-Тэйлор.

Она подчеркнула, что министерство окажет всю необходимую помощь провинциям.

Власти Канады приняли решение о легализации марихуаны в ноябре 2017 года. После вступления нового закона в силу в Канаде марихуана будет продаваться в местах, где реализуется алкогольная продукция.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Торонто двое полицейских наелись марихуаны во время дежурства и вызвали подкрепление. У сотрудников возникли галлюцинации, после чего они побежали к своим коллегам. По дороге один из стражей правопорядка поскользнулся и разбил голову.

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