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Украина стала лидером по показателю миграции в Россию

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Фото: Global Look Press/Caro/Schwarz
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Более 600 тыс. человек переехало с Украины в Россию с 2014 по 2017 год, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Как отмечает статистическая служба, речь идет именно о долгосрочной миграции, то есть о тех, кто «прибыли в РФ и зарегистрированы в территориальных органах МВД России в течение отчетного года по месту жительства».

В первую очередь рост миграции связан с вооруженным конфликтом в Донбассе. Однако к отъезду из страны украинцев также подталкивают социально-экономические проблемы и политическая нестабильность.

При этом Росстат не включил в исследование поездки украинских туристов в РФ и другие краткосрочные визиты. Известно, что только в 2017 году границу нашей страны пересекли порядка 4,37 млн граждан Украины. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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