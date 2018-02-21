За лучшей жизнью

С начала вооруженного конфликта в Донбассе с Украины в Россию переехало более 600 тыс. человек. Самая большая волна миграции пришлась на 2015–2016 годы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». В Киеве отмечают, что причиной массового переселения стала не только война на востоке страны, но и накопившиеся социально-экономические проблемы.

Украина лидирует по показателю международной миграции в РФ с 2014 года (в 2013-м первое место занимал Узбекистан). По данным Росстата, с 2014 по 2017 год общее число прибывших в Россию украинцев составило 638,2 тыс. человек. При этом речь идет именно о долгосрочной миграции, то есть о тех лицах, которые «прибыли в РФ и зарегистрированы в территориальных органах МВД России в течение отчетного года по месту жительства или по месту пребывания на срок девять месяцев и более», пояснили «Известиям» в Федеральной службе государственной статистики.

Первое место Украина занимает и по уровню миграционного прироста (абсолютная разница между числом прибывших на какую-либо территорию и выбывших с нее за определенное время). Миграционный прирост населения Российской Федерации за счет жителей соседнего государства за 2014–2017 годы составил около 400 тыс. человек. Самые высокие показатели можно было наблюдать в 2015 и 2016 годах (146,1 и 118,8 тыс. человек соответственно).

Рост миграции связан в первую очередь с вооруженным конфликтом на востоке страны. По данным ООН, только с апреля 2014 года по конец марта 2015-го в результате боевых действий в Донбассе было убито свыше 6 тыс. человек. В общей сложности за всё время конфликта погибло более 10 тыс. человек.

К отъезду из страны местное население подталкивают и социально-экономические проблемы. Гражданская война и разрыв торговых отношений с Москвой серьезно подорвали украинскую экономику. В прошлом году совет Национального банка Украины отметил, что с 2014 года страна потеряла 38% ВВП. При этом, по данным Международного валютного фонда, размер теневого сектора в структуре экономики Украины сейчас достигает 45% ВВП.

Способствует росту миграции и политическая нестабильность. Тысячи сторонников «главного украинского оппозиционера» Михаила Саакашвили регулярно выходят на акции протеста в Киеве, призывая граждан к новому майдану. Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева заявила «Известиям», что большое количество внутренних проблем заставляет жителей Украины покидать страну и перебираться в Россию, Польшу, Чехию и другие государства.

— Украинские власти проводят антиреформы, которые просто убивают собственное население, — сказала она. — Медицина полностью разрушена. Не хватает медикаментов и вакцин. Право на получение качественной медицинской помощи, закрепленное в украинской конституции, просто отсутствует. С начала 2018 года происходит закрытие больниц и узкоспециализированных диспансеров. По оценкам ООН, 62% населения проживает за чертой бедности.

По данным статистической службы ЕС (Евростат), больше всего украинцев сегодня отправляются в Польшу, Россию, Чехию и Италию. К примеру, министерство семьи, труда и социальной политики Польши отметило, что 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных страной в первом полугодии 2017 года, получили украинцы. А в Чехии мигранты с Украины сейчас и вовсе являются крупнейшей группой иностранцев — так, в конце 2017 года разрешение на проживание в этой стране получили около 118 тыс. человек.

При этом в статистику Росстата не включены поездки украинских туристов в РФ и другие краткосрочные визиты. Пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Галенко в беседе с «Известиями» отметил, что, по данным российской службы статистики, только в 2017 году границу нашей страны пересекли порядка 4,37 млн граждан Украины.