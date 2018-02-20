Госдолг Украины достиг $77 млрд

К настоящему моменту госдолг Украины составляет 2 трлн 100 млрд гривен, или $77 млрд. Об этом во время публичного отчета во вторник, 20 февраля, сообщила председатель государственной казначейской службы страны Татьяна Слюз.

«Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 трлн гривен», — цитирует Слюз RT.

Сообщается, что в конце 2013 года госдолг Украины составлял 584,1 млрд гривен.

Премьер-министр украинского правительства Владимир Гройсман заявил о том, что Украина вынуждена отдавать огромные долги, поэтому рассчитывает на поступление внешних средств. По его словам, Украина ежегодно выплачивает $4,8 млрд по долгам, накопленным прежними администрациями.