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Госдолг Украины достиг $77 млрд

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Фото: Global Look Prees/Jaap Arriens
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К настоящему моменту госдолг Украины составляет 2 трлн 100 млрд гривен, или $77 млрд. Об этом во время публичного отчета во вторник, 20 февраля, сообщила председатель государственной казначейской службы страны Татьяна Слюз.

«Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 трлн гривен», — цитирует Слюз RT.

Сообщается, что в конце 2013 года госдолг Украины составлял 584,1 млрд гривен.

Премьер-министр украинского правительства Владимир Гройсман заявил о том, что Украина вынуждена отдавать огромные долги, поэтому рассчитывает на поступление внешних средств. По его словам, Украина ежегодно выплачивает $4,8 млрд по долгам, накопленным прежними администрациями.

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