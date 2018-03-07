Киев хочет переименовать Днепропетровскую область в рамках декоммунизации

Переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую предложил Институт национальной памяти Украины. Об этом в среду, 7 марта, сообщает ТАСС.

Переименование предлагается провести в рамках реализации законодательства о «декоммунизации».

«Самым оптимальным, исторически и этнически обоснованным будет переименование области в Сичеславскую, так как это название будет отражать казацкий этап истории края», — отметили в пресс-службе института.

Для смены названия потребуется вносить изменения в конституцию страны, в тексте которой перечислены названия областей.

Для того, чтобы решение вступило в силу, не менее 150 депутатов должны внести соответствующее представление в Верховную раду для принятия окончательно решения парламентариями.

23 февраля директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил переименовать Верховную раду, так как данное название, по его мнению, тоже «является советским наследием».

В мае 2015 года на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к советскому прошлому.



