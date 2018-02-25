Данилко предложил властям Киева «декоммунизировать» Верку Сердючку

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко предложил властям Киева, которые собираются снять пятиконечную звезду со шпиля высотного дома на Крещатике, где находится его квартира, «декоммунизировать» Верку Сердючку.

«В связи с событиями на Украине хотят на моем доме на Крещатике декоммунизировать звезду. Я говорю: «так вы и голову Сердючке тогда оторвите», — заявил Данилко изданию «Обозреватель».

По мнению шоумена, пятиконечная звезда давно не ассоциируется с советским наследием, поскольку стала частью сценического образа Верки Сердючки.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

В начале февраля украинские власти заявили о намерениях декоммунизировать монумент «Родина-мать» в Киеве. С его щита уберут герб СССР. Сообщалось, что саму статую сносить не будут, однако Киев сильно «отстает» от плана декоммунизации и необходимо принимать меры.