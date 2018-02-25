Прямой эфир

Данилко предложил властям Киева «декоммунизировать» Верку Сердючку

0
Фото: TACC/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко предложил властям Киева, которые собираются снять пятиконечную звезду со шпиля высотного дома на Крещатике, где находится его квартира, «декоммунизировать» Верку Сердючку.

«В связи с событиями на Украине хотят на моем доме на Крещатике декоммунизировать звезду. Я говорю: «так вы и голову Сердючке тогда оторвите», — заявил Данилко изданию «Обозреватель».

По мнению шоумена, пятиконечная звезда давно не ассоциируется с советским наследием, поскольку стала частью сценического образа Верки Сердючки.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

В начале февраля украинские власти заявили о намерениях декоммунизировать монумент «Родина-мать» в Киеве. С его щита уберут герб СССР. Сообщалось, что саму статую сносить не будут, однако Киев сильно «отстает» от плана декоммунизации и необходимо принимать меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Львова решили демонтировать стелу советского Монумента Славы
Красный флаг украсил марш нацгвардии Украины в Кривом Роге
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017