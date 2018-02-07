Киев хочет декоммунизировать «Родину-мать»

Украинские власти намерены декоммунизировать монумент «Родина-мать» в Киеве. С щита статуи уберут герб СССР. Об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, сносить сам монумент не планируется, но Киев сильно «отстает» от плана декоммунизации и необходимо принимать меры.

«Очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, или наложением. В Киеве остались еще по крайней мере несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого и требуют переименования», — сказал Вятович в эфире телеканала «Прямой».

Минкультуры Украины ранее заявляло, что демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать» является нарушением законов об охране культурного наследия и об авторском праве.

В министерстве подчеркнули, что закон о декоммунизации не распространяется на произведения искусства.

Монумент «Родина-мать» был установлен в «Музее истории Украины во Второй мировой войне» в 1981 году.

Скульптура видна со всех отдаленных точек Киева. Ее высота с постаментом — 102 м. В одной руке статуя держит 16-метровый меч, в другой — щит с гербом СССР.



