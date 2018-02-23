Красный флаг украсил марш Нацгвардии Украины в Кривом Роге

Накануне в четверг, 22 февраля, день освобождения от немецких захватчиков отметили в украинском городе Кривой Рог. Бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными знаменами, по факту использования советской символики начато служебное расследование.

О начала расследования сообщается в сообщении украинского МВД в Twitter.

#ОФІЦІЙНО

Вчора, 22 лютого, військовослужбовці НГУ у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників.

Під час акції використовувалася радянська символіка.

За цим фактом командувач НГУ призначив службове розслідування. pic.twitter.com/HVWIv29816 — МВС України (@MVS_UA) February 23, 2018

«Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующий Нацгвардией назначил служебное расследование», – говорится в сообщении, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На Украине действует одобренный радой закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Украинские власти намерены декоммунизировать монумент «Родина-мать» в Киеве: с щита статуи уберут герб СССР.