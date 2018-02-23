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Красный флаг украсил марш Нацгвардии Украины в Кривом Роге

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Фото: соцсети
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Накануне в четверг, 22 февраля, день освобождения от немецких захватчиков отметили в украинском городе Кривой Рог. Бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными знаменами, по факту использования советской символики начато служебное расследование.

О начала расследования сообщается в сообщении украинского МВД в Twitter.

«Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующий Нацгвардией назначил служебное расследование», – говорится в сообщении, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На Украине действует одобренный радой закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Украинские власти намерены декоммунизировать монумент «Родина-мать» в Киеве: с щита статуи уберут герб СССР. 

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