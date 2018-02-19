Власти Львова решили демонтировать стелу советского Монумента Славы

Власти украинского города Львова, расположенного на западе страны, приняли решение о демонтаже 30-метровой стелы Монумента Славы на улице Стрыйской.

Заместитель председателя городского совета по вопросам развития Львова Андрей Москаленко рассказал представителям прессы, что сотрудники администрации обнаружили аварийное состояние части элементов конструкции комплекса. В аварийном состоянии находятся и несущие конструкции памятной стелы.

«По результатам исследования общее состояние несущих конструкций оказалось аварийным и они подлежат демонтажу», — приводит слова Москаленко «Газета.ру».

Работы по демонтажу советской стелы начнутся весной, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На Украине действует одобренный радой закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Портал iz.ru сообщал, что украинские власти намерены декоммунизировать монумент «Родина-мать» в Киеве: с щита статуи уберут герб СССР.