Вандалы повредили памятник Тарасу Шевченко на Украине

Неизвестные отбили голову памятнику поэту Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области.

Об этом заявили в местном отделе полиции.

«В Стрые в воскресенье, 11 февраля, утром правоохранители обнаружили, что на памятнике Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха неизвестные отбили голову», — цитирует сообщение правоохранительных органов «Интерфакс».

При этом голову так и не нашли.

2 января в украинском городе Днепр неизвестные в новогоднюю ночь облили красной краской памятник «участникам революционных событий, погибшим за установление советской власти в Екатеринославе».

Монумент исписан надписями на украинском языке, среди которых лозунг «Слава УПА».

По информации СМИ, ответственность за акцию взяла на себя организация «С14» («Сичь»).