Порошенко пригласят на саммит НАТО
Президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит НАТО в Брюссель, который состоится в июле. Об этом в четверг, 7 июня, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
В настоящее время неясно, в каком формате украинский лидер будет участвовать в мероприятии, однако известно, что он будет присутствовать на совещании по миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».
В апреле Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса могут обсудить стремление Украины присоединиться к организации.
10 марта Украина получила особый статус «аспиранта» в НАТО. Порошенко назвал решение «долгожданным» и подчеркнул, что членство в альянсе является ключевым приоритетом нацбезопасности страны.
Россия считает решение открыть Украине путь в НАТО ударом по безопасности Европы.