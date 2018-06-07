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Порошенко пригласят на саммит НАТО

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Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
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Президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит НАТО в Брюссель, который состоится в июле. Об этом в четверг, 7 июня, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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В настоящее время неясно, в каком формате украинский лидер будет участвовать в мероприятии, однако известно, что он будет присутствовать на совещании по миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

В апреле Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса могут обсудить стремление Украины присоединиться к организации.

10 марта Украина получила особый статус «аспиранта» в НАТО. Порошенко назвал решение «долгожданным» и подчеркнул, что членство в альянсе является ключевым приоритетом нацбезопасности страны.

Россия считает решение открыть Украине путь в НАТО ударом по безопасности Европы.

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