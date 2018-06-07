В минобороны Украины заявили о готовности вкладываться в операции НАТО

Минобороны Украины готово нарастить вклад республики в операции НАТО. Об этом сообщил глава ведомства Степан Полторак на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Министр заверил, что будущее Киева неразрывно связано с членством в Организации Североатлантического договора. «Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операциях альянса будет сохранен и наращен», — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, Полторак выразил готовность к дальнейшему привлечению украинских военных к маневрам и мероприятиям боевой подготовки.

Ранее Столтенберг сообщил, что руководство альянса направит президенту Украины Петру Порошенко приглашение на саммит НАТО в Брюсселе. Украина получила статус «аспиранта» в альянсе в начале марта. Глава республики ранее заявлял, что членство в организации — один из ключевых приоритетов Киева.