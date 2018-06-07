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Бывший генсек НАТО раскрыл реальную обороноспособность Украины

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Фото: TASS/ZUMAPRESS.com/Wiktor Dabkowski
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Российские войска способны полностью занять территорию Украины всего за несколько дней. Такое мнение выразил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, Киев за последние годы значительно нарастил свои военные способности, однако в случае желаний властей российская армия могла бы занять территорию Украины всего за несколько дней. При этом Расмуссен добавил, что открытого вооруженного конфликта в Европе необходимо избегать, сообщает немецкая газета Welt.

Также политик напомнил, что еще в 2008 году страны, входящие в Североатлантический альянс, решили принять Украину в организацию, если она выполнит ряд условий. Расмуссен считает, что стране придется пройти еще долгий путь до вступления в НАТО, но отметил, что альянс должен и дальше поддерживать Киев, пишет «Федеральное агентство новостей».

В конце марта помощник командующего ВМС Украины, капитан первого ранга Марина Каналюк заявила, что украинский флот «принес себя в жертву» во время воссоединения Крыма с Россией ради того, чтобы Киев привел в готовность армию.

5 июня командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал об отсутствии финансирования программы строительства корветов проекта 58250 для флота Украины.

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