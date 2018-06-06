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Украина признала превосходство российских пограничников на Азовском море

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Украинским пограничникам не хватает техники и ресурсов для противостояния России на Азовском море. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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«Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», — сказал он в эфире телеканала «UA:Перший», передает «РИА Новости».

Слободян добавил, что российские военные не перестают «демонстрировать силу». По его словам, несмотря на это, Украина готова ответить, если Москва решится на «агрессивные и неадекватные действия».

4 июня ВМС Украины объявили о закрытии трех районов Азовского моря до сентября для проведения боевых учений. Заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко считает, что стране необходимо заняться патрулированием побережья Азовского моря для противодействия «российской угрозе».

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