Украинская писательница пожаловалась на русскоязычных сотрудников СБУ

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривают по-русски. Свое негодование сказочница выразила в социальных сетях.

Ницой рассказала, что по телефону в ведомстве с ней беседовали на украинском. Однако при посещении одного из управлений СБУ она заметила, что сотрудники разговаривают по-украински только с посетителями, а с коллегами общаются на русском языке.

По словам писательницы, этот факт стал для нее шоком.

«Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности», — написала она в Facebook, отметив, что ранее считала ведомство дружественной структурой, заботящейся о гражданах.

Выяснив, что один из сотрудников СБУ вовсе не знает украинский язык, писательница устроила в управлении скандал. «Изучите язык — тогда и позовете!», — прокричала она и покинула здание.

В 2016 году Ницой угрожала торговой сети Watsons судом за то, что кассир магазина обратилась к ней на русском языке. А в феврале 2018-го пожаловалась на высокую распространенность русского языка в Киеве.