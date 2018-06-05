На Украине предложили демонтировать все памятники маршалу Жукову

На Украине в рамках декоммунизации необходимо демонтировать все памятники и доски в честь маршала Георгия Жукова. С таким предложением выступил глава Института национальной памяти страны Владимир Вятрович.

Письмо за подписью Вятровича в Facebook опубликовал депутат харьковского облсовета Дмитрий Булах. Чиновник напомнил, что в Харькове сильным ветром «сдуло» памятную табличку Жукову, и она разбилась. Булах, ссылаясь на заявление Института нацпамяти, отметил, что «ветра дуют в правильном направлении».

«Думаю, скоро эта же участь постигнет и бюст. Работаем дальше в этом направлении», — написал Булах.

В письме, в частности, указывается, что Георгий Жуков причастен к установлению советской власти вооруженным путем, поэтому памятные знаки в его честь подлежат демонтажу, а объекты топонимики — обязательному переименованию.

Закон о декоммунизации, предполагающий переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к советскому прошлому, был принят на Украине в мае 2015 года. На практике в ходе кампании новые власти страны делают всё, чтобы отказаться не только от всего «советского», но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией.