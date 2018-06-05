Прямой эфир

Памятник Бандере собираются установить в Житомире

0
Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Местные власти украинского Житомира планирует установить памятник главарю Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степану Бандере. Соответствующее решение было принято на заседании градостроительного совета.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на департамент градостроительства Житомирского городского совета, решение было принято большинством голосов.

Монумент предлагается установить в 2019 году на перекрестке Театральной и Большой Бердичевской улиц в центре города. Инициаторами установки памятника стали украинские скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько.

В феврале сообщалось, что украинцы, желающие получить право на проживание в Польше, должны рассказать на собеседовании при въезде в страну о своем отношении к Степану Бандере.

В годы Второй мировой войны ОУН сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ), вела борьбу против советской власти, а также совершала экстремистские националистические акции.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятельность которой была признана Киевом борьбой за независимость страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львове отметили праздник поднятием бандеровского флага
Портреты Бандеры и Шухевича сожгли у посольства Украины в Варшаве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017