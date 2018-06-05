Памятник Бандере собираются установить в Житомире

Местные власти украинского Житомира планирует установить памятник главарю Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степану Бандере. Соответствующее решение было принято на заседании градостроительного совета.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на департамент градостроительства Житомирского городского совета, решение было принято большинством голосов.

Монумент предлагается установить в 2019 году на перекрестке Театральной и Большой Бердичевской улиц в центре города. Инициаторами установки памятника стали украинские скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько.

В феврале сообщалось, что украинцы, желающие получить право на проживание в Польше, должны рассказать на собеседовании при въезде в страну о своем отношении к Степану Бандере.

В годы Второй мировой войны ОУН сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ), вела борьбу против советской власти, а также совершала экстремистские националистические акции.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятельность которой была признана Киевом борьбой за независимость страны.