Во Львове отметили праздник поднятием бандеровского флага

В так называемый праздник День Героев возле административных зданий украинского Львова вывесили красно-черные флаги запрещенной в России «Организации националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА).

Кроме того, в городе прошли различные праздничные мероприятия. Как сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ, постановление к подобным действиям городской совет Львова вынес 22 марта 2018 года.

Впервые флаг ОУН-УПА совместно с государственным флагом Украины подняли перед Львовским городским советом 20 февраля после того, как 16 февраля горсовет Киева разрешил вывешивать бандеровский флаг по отдельным праздникам.