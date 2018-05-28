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Во Львове отметили праздник поднятием бандеровского флага

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Фото: РИА Новости/Александр Мазуркевич
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В так называемый праздник День Героев возле административных зданий украинского Львова вывесили красно-черные флаги запрещенной в России «Организации националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА).

Кроме того, в городе прошли различные праздничные мероприятия. Как сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ, постановление к подобным действиям городской совет Львова вынес 22 марта 2018 года.

Впервые флаг ОУН-УПА совместно с государственным флагом Украины подняли перед Львовским городским советом 20 февраля после того, как 16 февраля горсовет Киева разрешил вывешивать бандеровский флаг по отдельным праздникам.

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