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Неизвестный взорвал гранату возле польского мемориала во Львове

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Фото: РИА Новости
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Прошедшей ночью на Лычаковском кладбище во Львове произошел взрыв гранаты. Он прогремел возле польского Мемориала орлят.

«Взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал», — сообщил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, его слова приводит сайт Львовского горсовета. Также, по словам Нагая, надгробия на могилах «орлят» остались целы.

«Львовские орлята» — молодые польские повстанцы, которые не дали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов. На родине «орлят» почитают как национальных героев. Мемориал на Лычаковском кладбище представляет собой часовню и захоронения вокруг нее.

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На этой неделе власти Польши отказались проводить капитальный ремонт часовни, отправив заявку только на косметические работы. Таким образом, польская сторона «не хочет создавать возможность для очередного потенциального конфликта с Украиной», пояснили в Варшаве.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной сильно обострились на фоне вопросов исторической памяти. Варшава негативно воспринимает политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена на территории РФ) и ее лидера Степана Бандеры, проводимую нынешним руководством Украины. 

В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом. Кроме того, Варшава приняла закон о запрете пропаганды в стране бандеровской идеологии и отрицания геноцида поляков на Волыни.

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