Неизвестный взорвал гранату возле польского мемориала во Львове

Прошедшей ночью на Лычаковском кладбище во Львове произошел взрыв гранаты. Он прогремел возле польского Мемориала орлят.

«Взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал», — сообщил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, его слова приводит сайт Львовского горсовета. Также, по словам Нагая, надгробия на могилах «орлят» остались целы.

«Львовские орлята» — молодые польские повстанцы, которые не дали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов. На родине «орлят» почитают как национальных героев. Мемориал на Лычаковском кладбище представляет собой часовню и захоронения вокруг нее.

На этой неделе власти Польши отказались проводить капитальный ремонт часовни, отправив заявку только на косметические работы. Таким образом, польская сторона «не хочет создавать возможность для очередного потенциального конфликта с Украиной», пояснили в Варшаве.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной сильно обострились на фоне вопросов исторической памяти. Варшава негативно воспринимает политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена на территории РФ) и ее лидера Степана Бандеры, проводимую нынешним руководством Украины.

В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом. Кроме того, Варшава приняла закон о запрете пропаганды в стране бандеровской идеологии и отрицания геноцида поляков на Волыни.