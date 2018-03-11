Прямой эфир

Польша планирует возвести забор на границе с РФ, Белоруссией и Украиной

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты польского сейма рассматривают возможность строительства забора длиной почти 1,2 тыс. км на восточной границе Польши в целях борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом пишет портал Agropolska.

Согласно положениям законопроекта, строительство заграждения должно начаться в 2018 году, а завершить работы планируют в 2020 году. Финансирование этого проекта будет осуществляться из средств бюджета.

«Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Высота забора составит 2 м, а длина — 1173 км. Заграждение будет выполнено из оцинкованной сетки. Расчетная стоимость 1 км забора составляет более 109 тыс. злотых (около $32 тыс.).

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что африканская чума была занесена на территорию страны дикими кабанами из Белоруссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Варшава считает «очень опасным» для Европы «Северный поток – 2»
Польша приняла закон о разжаловании военных времен коммунизма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017