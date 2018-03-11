Польша планирует возвести забор на границе с РФ, Белоруссией и Украиной

Депутаты польского сейма рассматривают возможность строительства забора длиной почти 1,2 тыс. км на восточной границе Польши в целях борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом пишет портал Agropolska.

Согласно положениям законопроекта, строительство заграждения должно начаться в 2018 году, а завершить работы планируют в 2020 году. Финансирование этого проекта будет осуществляться из средств бюджета.

«Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Высота забора составит 2 м, а длина — 1173 км. Заграждение будет выполнено из оцинкованной сетки. Расчетная стоимость 1 км забора составляет более 109 тыс. злотых (около $32 тыс.).

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что африканская чума была занесена на территорию страны дикими кабанами из Белоруссии.