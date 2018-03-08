Польша приняла закон о разжаловании военных времен коммунизма

Правительство Польши приняло законопроект о разжаловании генералов, получивших звания во времена Польской Народной Республики (ПНР), в том числе первого президента страны генерала Войцеха Ярузельского.

Документ, предусматривающий внесение поправок в закон о всеобщей воинской обязанности, был одобрен сеймом, а позже принят и верхней палатой парламента – сенатом.

Теперь его должен подписать президент Анджей Дуда.

Новые поправки дают возможность разжаловать до звания рядового военнослужащих времен ПНР, работавших в органах государственной безопасности. Действие законопроекта распространяется и на уже умерших военных.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, решения о разжаловании генералов будет принимать президент, разжаловать офицеров сможет Минобороны.

«Законопроект принимается, чтобы создать юридическую возможность лишить офицерских званий, в частности, Ярузельского и генерала Чеслава Кищака (умерший в 2015 году бывший глава МВД – iz.ru), так как они несли военную службу для тоталитарного государства вопреки польским интересам», –– приводит ТАСС пояснение к документу.

Новый закон может затронуть и единственного польского космонавта генерала Мирослава Гермашевского.

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что законопроект должен стать сатисфакцией для «проклятых солдат», и для тех, «кто в течение многих лет подвергался гонениям и был убит, память о которых пытались затереть в истории нашей страны».

ПНР было официальным названием Польши в период с 1952 по 1989 год.