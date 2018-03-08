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Премьер Польши отчитался о выполнении обязательств в сфере миграции

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Фото: TASS/Zuma/Alexander Pohl
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о выполнении обязательств перед Евросоюзом в сфере миграции, поскольку страна приняла мигрантов из Чечни и с Украины. Об этом он заявил, выступая на Брюссельском форуме в четверг, 8 марта.

«Если говорить о миграции, о беженцах, то мы считаем, что выполняем свою роль, потому что мы приняли много людей из Чечни, очень много людей с Украины», – цитирует Моравецкого ТАСС.

Польша категорически против размещения в республике беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока, квоты на которые распределил Евросоюз в 2015 году, пропорционально населению стран сообщества.

Моравецкий добавил, что мигрантам нужно помогать на местах, вместо того чтобы размещать их в Европе.

30 января премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудил с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером проблему квот по распределению беженцев.

Чешский премьер подробно рассказал главе ЕК о совместном плане стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) по решению миграционной проблемы.

В частности, по мнению группы, необходимо сделать акцент не на распределении мигрантов по странам ЕС, а на усилении охраны внешних границ ЕС, включая морские.

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