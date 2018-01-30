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Премьер Чехии и глава Еврокомиссии разошлись в вопросе квот по беженцам

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудил с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером проблему квот по распределению беженцев.

По словам Бабиша, каждая из сторон осталась при своем мнении, а решение по этому вопросу может длиться еще немало месяцев, передает «РИА Новости».

«Я информировал господина председателя о нашем отношении к миграции, сказал, что квоты не являются подходящим решением и разделяют Европу», — сказал Бабиш журналистам.

Чешский премьер подробно рассказал главе ЕК о совместном плане стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) по решению миграционной проблемы.

В частности, по мнению группы, необходимо сделать акцент не на распределении мигрантов по странам ЕС, а на усилении охраны внешних границ ЕС, включая морские.

Ранее министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Вашингтон намерен ужесточить меры безопасности при реализации программы по приему беженцев.

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