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Власти ФРГ разрешили сирийцу привезти в страну вторую жену ради детей

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Фото: Global Look Press/Markus Heine
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Власти Германии позволили беженцу из Сирии перевезти на территорию страны вторую жену ради благополучия их общих детей.

Об этом сообщил представитель администрации района Пиннеберг Оливера Карстенса. 

По его словам, власти ФРГ не намерены разрешать мигрантам перевозить всех своих жен.

Данную ситуацию рассмотрели в особом порядке, так как сириец прибыл в Германию со своей первой женой и восьмью детьми, матерью четверых из которых является его вторая супруга, передает агентство DPA

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