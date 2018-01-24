Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на прекращение роста правого популизма в Европе.

Об этом она заявила, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 24 января.

«Надеюсь, что это (правый популизм. — Ред.) не будет расти, и мы будем пытаться установить над этим контроль», — цитирует ее «РИА Новости».

Меркель добавила, что такие настроения в обществе обостряются, когда появляются нерешенные проблемы, как миграционный кризис в Германии.

Кроме того, она назвала национальные решения «быстрыми», в которые не стоит скатываться.

27 декабря портал iz.ru рассказал, что 47% граждан Германии высказываются за досрочную отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Такие данные получены в ходе опроса социологической службы YouGov, проведенного по заказу агентства DPA.

Из опрошенных только 36% выразили желание видеть политика канцлером страны еще четыре года. Социологи опросили около 2 тыс. граждан ФРГ, обладающих правом голоса.