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Меркель поддержала присоединение Болгарии к Шенгену

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Германия поддерживает присоединение Болгарии к шенгенскому пространству. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила, что София прилагает усилия для вступления в шенгенскую зону, в частности страна «хорошо охраняет внешнюю границу ЕС», передает ТАСС.

«Не могу назвать точную дату, но надеюсь, что очень скоро Болгария начнет жить по правилам Шенгена», — резюмировала Меркель.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что ожидает визита голландского коллеги Марка Рютте, который намечен на февраль текущего года. Болгарский политик добавил, что «по воздуху и по воде» у страны нет никаких проблем, что было подтверждено экспертами.

Как писал портал iz.ru, Болгария с началом 2018 года стала ротационным председателем Совета ЕС. Одним из приоритетных для Софии вопросов является отмена антироссийских санкций.

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