Меркель поддержала присоединение Болгарии к Шенгену

Германия поддерживает присоединение Болгарии к шенгенскому пространству. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила, что София прилагает усилия для вступления в шенгенскую зону, в частности страна «хорошо охраняет внешнюю границу ЕС», передает ТАСС.

«Не могу назвать точную дату, но надеюсь, что очень скоро Болгария начнет жить по правилам Шенгена», — резюмировала Меркель.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что ожидает визита голландского коллеги Марка Рютте, который намечен на февраль текущего года. Болгарский политик добавил, что «по воздуху и по воде» у страны нет никаких проблем, что было подтверждено экспертами.

Как писал портал iz.ru, Болгария с началом 2018 года стала ротационным председателем Совета ЕС. Одним из приоритетных для Софии вопросов является отмена антироссийских санкций.