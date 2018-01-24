Меркель назвала кризис с миграцией основной причиной поляризации немецкого общества

Кризис с миграцией стал основной причиной поляризации немецкого общества.

Об этом в среду, 24 января, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Всемирном экономическом форуме.

«Она [поляризация] вызвана финансовым кризисом, который мы преодолели, и с миграционным вызовом в последние годы», — цитирует ее ТАСС.

В начале ноября сообщалось, что власти Германии не знают о местонахождении около 30 тыс. беженцев, которым отказали в предоставлении убежища на территории ФРГ и предписали депортацию.

12 января возглавляемый Меркель альянс «Христианско-демократического союза» (ХДС) и «Христианско-социального союза» (ХСС) достиг предварительного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании нового правительства Германии.

После того как Меркель за три месяца не удалось договориться о коалиции со Свободной демократической партией и «зелеными» и страна оказалась на пороге перевыборов.