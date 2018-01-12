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Блок Меркель и СДПГ договорились о формировании правящей коалиции

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) достиг предварительного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании нового правительства Германии.

Информация об этом была опубликована рядом агентств в пятницу, 12 января.

«Христианско-демократический союз единогласно поддержал… эти итоги зондирующих переговоров, в которых многие приняли участие. Мы опирались на широкий фундамент наших представителей», — цитирует «РИА Новости» Меркель.

Отмечается, что переговоры продолжатся, но уже известно, что партиям удалось достичь консенсуса по квоте на прием беженцев и сохранения уровня пенсий.

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября, однако правящий союз (ХДС/ХСС) не смог получить большинства из-за чего стал вопрос формирования коалиционного правительства.

После того как Меркель не удалось договориться о коалиции со Свободной демократической партией и «зелеными» и страна оказалась на пороге перевыборов или создания правительства меньшинства, было принято решение о начале переговоров с СДПГ.

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