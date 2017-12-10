Глава МВД ФРГ не рассчитывает на создание «большой коалиции» до марта

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер не рассчитывает на формирование новой «большой коалиции» в парламенте до марта 2018 года.

Речь идет об объединении политических сил блока канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ, начало переговоров между которыми намечено на 13 декабря.

Мезьер, который является представителем Христианско-демократического союза (ХДС), пояснил, что диалог может затянуться из-за длительной процедуры согласования условий сотрудничества в каждой из партий. По его словам, социал-демократам не стоит рассчитывать на то, что они смогут добиться выполнения всех поставленных требований.

«СДПГ не должна верить в то, что со всем, что она считает важным, мы сможем согласиться. Разумеется, то же самое можно сказать и наоборот», — приводит его слова ТАСС.

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября, однако правящий союз канцлера Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) не смог получить большинства из-за чего стал вопрос формирования коалиционного правительства.

После того как Меркель не удалось договориться о коалиции со Свободной демократической партией и «зелеными», и страна оказалась на пороге перевыборов или создания правительства меньшинства, было принято решение о начале переговоров с СДПГ.