Прямой эфир

Глава МВД ФРГ не рассчитывает на создание «большой коалиции» до марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер не рассчитывает на формирование новой «большой коалиции» в парламенте до марта 2018 года.

Речь идет об объединении политических сил блока канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ, начало переговоров между которыми намечено на 13 декабря.

Мезьер, который является представителем Христианско-демократического союза (ХДС), пояснил, что диалог может затянуться из-за длительной процедуры согласования условий сотрудничества в каждой из партий. По его словам, социал-демократам не стоит рассчитывать на то, что они смогут добиться выполнения всех поставленных требований.

«СДПГ не должна верить в то, что со всем, что она считает важным, мы сможем согласиться. Разумеется, то же самое можно сказать и наоборот», — приводит его слова ТАСС.

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября, однако правящий союз канцлера Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) не смог получить большинства из-за чего стал вопрос формирования коалиционного правительства.

После того как Меркель не удалось договориться о коалиции со Свободной демократической партией и «зелеными», и страна оказалась на пороге перевыборов или создания правительства меньшинства, было принято решение о начале переговоров с СДПГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель не видит необходимости в новых выборах в бундестаг
Немцы высказались против кандидатуры Меркель в случае перевыборов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017