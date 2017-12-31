Меркель призвала ЕС к сплоченности в 2018 году

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала сплоченность Европейского союза в 2018 году и решение проблем сообщества. Об этом говорится в тексте новогоднего обращения Меркель к жителям ФРГ.

По словам канцлера, «будущее Германии неразрывно связано с будущим Европы», для которого необходима совместная работа и сплоченность всех 27 стран — членов ЕС. Она подчеркнула, что сообществу следует «защищать свои ценности» внутри собственных границ и за их пределами.

«Речь будет вестись о том, будем ли мы, европейцы, солидарно и уверенно поддерживать в глобальном и цифровом мире наши ценности как внутри, так и вовне, будем ли мы таким образом работать на экономически успешную и справедливую Европу и последовательно выступать за защиту наших внешних границ, а также за безопасность граждан», — приводит текст заявления Меркель «РИА Новости».

Канцлер отметила, что «Германия и Франция хотят совместно работать в этом направлении, хотят подготовить Европу к будущему».

Полное выступление Меркель будет показано вечером 31 декабря, большая его часть посвящена внутриполитической ситуации в Германии и состоянию немецкого общества.

Как писал портал iz.ru 28 декабря, около половины (47%) жителей ФРГ выступают за немедленную отставку Ангелы Меркель. Кроме того, вместе с лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцом и премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером канцлер попала в антирейтинг 2017 года.