Меркель, Шульц и Зеехофер попали в антирейтинг политиков ФРГ

Ведущие германские политики попали в антирейтинг за 2017 года. На первом месте находится лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, на втором — премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, тройку замыкает Ангела Меркель.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что опрос проводился социологической службой Kantar Emnid. «Неудачником года» Шульца назвали 67% опрошенных, 61% респондентов назвали худшим политиком года Зеехофера. Федерального канцлера Ангелу Меркель как политика-неудачника упомянули 53% участников опроса.

Накануне сообщалось, что почти половина (47%) жителей ФРГ выступает за немедленную отставку действующего канцлера Ангелы Меркель.