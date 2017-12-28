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Меркель, Шульц и Зеехофер попали в антирейтинг политиков ФРГ

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Ведущие германские политики попали в антирейтинг за 2017 года. На первом месте находится лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, на втором — премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, тройку замыкает Ангела Меркель.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что опрос проводился социологической службой Kantar Emnid. «Неудачником года» Шульца назвали 67% опрошенных, 61% респондентов назвали худшим политиком года Зеехофера. Федерального канцлера Ангелу Меркель как политика-неудачника упомянули 53% участников опроса.

Накануне сообщалось, что почти половина (47%) жителей ФРГ выступает за немедленную отставку действующего канцлера Ангелы Меркель.

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