Почти половина жителей Германии требует немедленной отставки Меркель

Почти половина (47%) жителей ФРГ выступает за немедленную отставку действующего канцлера Ангелы Меркель.

Об этом пишет Kronen Zeitung.

По оценкам специалистов, на настроения избирателей негативно повлияли неудачи при формировании правительства после парламентских выборов в сентябре текущего года.

Ранее, в декабре, сообщалось, что свободная демократическая партия (СвДП) Германии категорически отказывается от участия в правительстве, если его по-прежнему будет возглавлять Ангела Меркель.